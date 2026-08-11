Следующие длинные новогодние каникулы будут у россиян в 2032 году

Следующие длинные новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней, ожидаются в России в 2032 году. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Предварительно, 31 декабря 2031 года выпадает на среду, а 11 января 2032 года - на воскресенье. Если правила не изменятся, отдых растянется на 12 дней», - отметила она, подчеркнув, что это «чисто календарный» прогноз.

Такая продолжительность каникул связана с совпадением календарной сетки декабря и января в 2031-2032 годах с аналогичным периодом в 2025-2026-м. При стандартном переносе выходных среда, 31 декабря может стать нерабочим днем.

Вместе с тем Подольская отметила, что зимние праздники будут достаточно продолжительными и до 2032 года. Так, ближайшие новогодние каникулы с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го продлятся 11 дней.

Ранее Минтруд сообщил, что в следующем году самыми длинными после новогодних станут выходные в честь Дня народного единства, которые продлятся 4-7 ноября, пишет 360.ru.

