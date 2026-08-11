Под Воронежем из-за БПЛА загорелись два склада крупной компании

Пожары возникли на двух складах крупной компании в Воронежской области в результате падения БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«На одном объекте возгорание локализовано на площади 16 тысяч квадратных метров, на другом идет тушение пожара на 20 тысячах квадратных метров», - написал губернатор в месенджере «Макс».

Работают оперативные службы.

Ранее в Тюменской области из-за падения нескольких беспилотников произошло возгорание на территории промышленного предприятия, пишет 360.ru.

