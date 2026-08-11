В Воронежской области после атаки БПЛА погиб мужчина
Один человек погиб, двое пострадали в результате беспилотной атаки в Воронежской области. Об этом написал глава региона Александр Гусев на платформе «Макс».
По его словам, прошедшей ночью над Воронежем и пятью районами ликвидировали 15 БПЛА.
«В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина», - указал губернатор.
Кроме того, были ранены один человек, который в момент атаки был на улице, еще один, находившийся на площадке крупного логистического центра. Пострадавшие находятся в больнице.
Ранее Гусев сообщил, что под Воронежем загорелись два склада крупной компании, пишет Ura.ru.
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