Месси приостановил выступление за «Интер Майами» после смерти отца
Игрок сборной Аргентины по футболу и американского «Интер Майами» Лионель Месси из-за смерти отца приостановил выступление за клуб на неопределенный срок. Об этом пишет Doble Amarilla.
Отец спортсмена Хорхе Месси умер 8 августа после продолжительной болезни, ему было 68 лет, напоминает Ura.ru.
По данным портала, Месси пропустил матч группового этапа Кубка лиг в ночь на 9 августа по московскому времени. «Интер Майами» сыграл против мексиканского «Монтерея» и уступил со счетом 1:2.
Лионелю Месси 39 лет, футболист выступает за американский клуб с 2023 года.
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