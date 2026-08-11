Месси приостановил выступление за «Интер Майами» после смерти отца

Игрок сборной Аргентины по футболу и американского «Интер Майами» Лионель Месси из-за смерти отца приостановил выступление за клуб на неопределенный срок. Об этом пишет Doble Amarilla.

Отец спортсмена Хорхе Месси умер 8 августа после продолжительной болезни, ему было 68 лет, напоминает Ura.ru.

По данным портала, Месси пропустил матч группового этапа Кубка лиг в ночь на 9 августа по московскому времени. «Интер Майами» сыграл против мексиканского «Монтерея» и уступил со счетом 1:2.

Лионелю Месси 39 лет, футболист выступает за американский клуб с 2023 года.

