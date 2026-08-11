Минпросвещения определило продолжительность уроков у первоклассников

Продолжительность уроков у учащихся первых классов в начале учебного года должна составлять не более 35 минут, у учеников других классов - 45 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения.

«Продолжительность уроков в течение учебного года не должна превышать в: 1-м классе - 35 минут (в сентябре-декабре) и 40 минут (в январе-мае)», - говорится в документе.

Для 2-11-х классов рекомендуют сохранить занятия длительностью до 45 минут, пишет RT. При этом в классах с детьми с ограниченными возможностями здоровья продолжительность уроков должна быть не более 40 минут.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что 1 сентября в школы пойдут около 17,5 млн детей, в том числе в первый класс — 1,5 млн человек.

