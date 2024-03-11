Певица МакSим отказалась от концертной деятельности
Певица МакSим (Марина Абросимова) решила отказаться от концертной деятельности. Об этом исполнительница рассказала в беседе с МУЗ-ТВ.
Артистка отметила, что считает неправильным продолжать выступления.
«Мне нужно время для того, чтобы, может быть, начать все заново, потому что концерты — это не работа мясником», — заявила певица.
Как отметила МакSим, она сама писала тексты и музыку для своих песен и каждый раз, исполняя их, вновь проживает уже испытанные эмоции. По словам певицы, ей необходимо накопить эту энергию, чтобы отдавать ее поклонникам.
В 2023 году МакSим перенесла концерты из-за лечения, напоминает телеканал «360». Позже исполнительница призналась, что лечится от алкогольной зависимости.
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