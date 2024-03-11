Певица МакSим отказалась от концертной деятельности

Артистка отметила, что считает неправильным продолжать выступления.

«Мне нужно время для того, чтобы, может быть, начать все заново, потому что концерты — это не работа мясником», — заявила певица.

Как отметила МакSим, она сама писала тексты и музыку для своих песен и каждый раз, исполняя их, вновь проживает уже испытанные эмоции. По словам певицы, ей необходимо накопить эту энергию, чтобы отдавать ее поклонникам.

В 2023 году МакSим перенесла концерты из-за лечения, напоминает телеканал «360». Позже исполнительница призналась, что лечится от алкогольной зависимости.

