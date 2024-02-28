Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости
Исполнитель роли Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев рассказал о злоупотреблении алкогольными напитками.
По признанию 24-летнего актера, раньше он употреблял спиртное в больших количествах. Однажды он чуть не сорвал спектакль, придя на постановку сильно пьяным, рассказал артист в YouTube-шоу «Вписка».
По словам Зулькарнаева, он начал выпивать после расставания с девушкой. Сейчас актер сократил употребление спиртного, но признался, что не может полностью отказаться от него из-за больших нагрузок.
Ранее в алкогольной зависимости признался звезда сериала «Бригада» Павел Майков. Артист отметил, что начал выпивать, когда ему было нечем заниматься, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru