Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости

По признанию 24-летнего актера, раньше он употреблял спиртное в больших количествах. Однажды он чуть не сорвал спектакль, придя на постановку сильно пьяным, рассказал артист в YouTube-шоу «Вписка».

По словам Зулькарнаева, он начал выпивать после расставания с девушкой. Сейчас актер сократил употребление спиртного, но признался, что не может полностью отказаться от него из-за больших нагрузок.

Ранее в алкогольной зависимости признался звезда сериала «Бригада» Павел Майков. Артист отметил, что начал выпивать, когда ему было нечем заниматься, отмечает «Радиоточка НСН».

