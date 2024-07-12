Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд

«Я борюсь не за деньги. Это дело моего принципа отстоять правду», — подчеркнула Волочкова.

По словам балерины, пенсию ей должны были назначить 10 лет назад. Стаж Волочковой составляет 30 лет, но Пенсионный фонд «не может найти» пятнадцать из них. Артистка обвинила в краже стажа Большой театр, в котором работала в 1998-2003 годах. Как отметила Волочкова, в учреждении ей выдали фальсифицированную трудовую книжку с неверным серийным номером.

«Я пыталась мирно его [вопрос] решить, приходила в юридический отдел Большого театра, говорила: люди, дайте мне мою трудовую книжку, дайте мне мой стаж и мирно, спокойно разойдемся. Я вообще к вам не имею никакого отношения, хотя я у вас числюсь», — поделилась артистка.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, почему ее команда не занимается продвижением мероприятий балерины. Как отметила артистка, она «танцует, просто не афиширует», так как участвует в благотворительных спектаклях и раздает билеты на них бесплатно, пишет 360.ru.

