Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд
Балерина Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд, «потерявший» 15 лет ее стажа. Об этом артистка рассказала в беседе с MK.ru.
«Я борюсь не за деньги. Это дело моего принципа отстоять правду», — подчеркнула Волочкова.
По словам балерины, пенсию ей должны были назначить 10 лет назад. Стаж Волочковой составляет 30 лет, но Пенсионный фонд «не может найти» пятнадцать из них. Артистка обвинила в краже стажа Большой театр, в котором работала в 1998-2003 годах. Как отметила Волочкова, в учреждении ей выдали фальсифицированную трудовую книжку с неверным серийным номером.
«Я пыталась мирно его [вопрос] решить, приходила в юридический отдел Большого театра, говорила: люди, дайте мне мою трудовую книжку, дайте мне мой стаж и мирно, спокойно разойдемся. Я вообще к вам не имею никакого отношения, хотя я у вас числюсь», — поделилась артистка.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала, почему ее команда не занимается продвижением мероприятий балерины. Как отметила артистка, она «танцует, просто не афиширует», так как участвует в благотворительных спектаклях и раздает билеты на них бесплатно, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru