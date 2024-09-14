Мещанский суд Москвы отказался рассмотреть иск Волочковой к Пенсионному фонду
14 сентября 202406:36
Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Об этом сообщает РИА Новости.
В суде пояснили, что заявление было возвращено, так как дело не относится к их юрисдикции.
По данным СМИ, Волочкова подала иск из-за потери 15 лет трудового стажа, что лишает ее возможности выйти на пенсию.
По закону балерина может претендовать на пенсию через 15 лет стажа, но если она не подтвердит работу в качестве солистки, ей придется ждать до 60 лет для получения пенсии на общих основаниях, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru