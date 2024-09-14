Мещанский суд Москвы отказался рассмотреть иск Волочковой к Пенсионному фонду

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде пояснили, что заявление было возвращено, так как дело не относится к их юрисдикции.

Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд

По данным СМИ, Волочкова подала иск из-за потери 15 лет трудового стажа, что лишает ее возможности выйти на пенсию.

По закону балерина может претендовать на пенсию через 15 лет стажа, но если она не подтвердит работу в качестве солистки, ей придется ждать до 60 лет для получения пенсии на общих основаниях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Пенсионный ФондСудАнастасия Волочкова

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