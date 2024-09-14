Мещанский суд Москвы отказался рассмотреть иск Волочковой к Пенсионному фонду

По данным СМИ, Волочкова подала иск из-за потери 15 лет трудового стажа, что лишает ее возможности выйти на пенсию.

По закону балерина может претендовать на пенсию через 15 лет стажа, но если она не подтвердит работу в качестве солистки, ей придется ждать до 60 лет для получения пенсии на общих основаниях, передает «Радиоточка НСН».

