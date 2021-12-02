Волочкова рассказала, как финансовая пирамида украла у нее 1,7 млн

«Я выдала два миллиона рублей под 10 %. Это была гарантия, что деньги мне вернут через год. После этого менеджеры предложили рискнуть еще одним миллионом рублей. Понимая, что я публичный человек, они управляли этим миллионом три месяца. Они все же вернули мне деньги, то есть показали, что могут приносить прибыль», — сообщила Волочкова.

По ее словам, она потребовала для начала вернуть ее 2 млн руб. вместе с процентами, однако через какое-то время балерина узнала, что большинству людей не возвращали их средства, было много судебных исков и разбирательств.

«Я позвонила директору компании и предложила ему по-человечески отдать деньги. В противном случае пообещала сделать эту историю публичной. Он сказал, что все вернет, но частями», — сообщила Волочкова.

Ранее сообщалось, что балерина обвинила финансовую пирамиду QBF в хищении у нее 1,7 млн рублей.

Ранее Центробанк начал публиковать списки компаний с признаками нелегальной деятельности. На сайте регулятора говорится, что делается это в интересах потребителей, которых своевременно предупредят о связанных с подобными компаниями рисках. Сейчас в перечне свыше 1,8 тысяч организаций и интернет-проектов. Списки будут постоянно обновляться.

