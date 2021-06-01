«Отдаете деньги за улыбку». Экономисты оценили списки ЦБ с нелегалами
Эксперты рассказали, спасут ли россиян от мошенников списки нелегальных компаний, составленные ЦБ в качестве подсказки.
Центробанк начал публиковать списки компаний с признаками нелегальной деятельности. На сайте регулятора говорится, что делается это в интересах потребителей, которых своевременно предупредят о связанных с подобными компаниями рисках. Сейчас в перечне свыше 1,8 тысяч организаций и интернет-проектов. Списки будут постоянно обновляться.
Перечень нелегальных компаний исключительно важен, так как в России то и дело появляются новые мошеннические схемы отъема денег у граждан, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Никита Кричевский.
«Мера эта абсолютно правильная, она аргументирована адекватно современному положению вещей в финансовой сфере. Практически каждый день мы сталкиваемся с объявлениями, призывающими вложить свои деньги и получить 20, 30, 50, 100 процентов годовых. Несите деньги и все у вас будет хорошо. Отчасти на появлении этого списка нелегальных компаний повлияла мошенническая история с компанией QBF, где сам черт ногу сломит, как у них это было все устроено. Но сути это не меняет: вы приносите деньги, а взамен получаете улыбку, обещания, чашку кофе и после этого расстаетесь со своими деньгами», - рассказал Кричевский.
Проблема обмана потребителей в финансовой сфере все последние десятилетия в России стоит крайне остро.
«В 1990-е годы финансовые пирамиды возникали и рушились буквально каждый день. В 2000-е и 2010-е годы процесс был менее заметен. Но сегодня появляются все новые способы мошенническим способом изъять деньги у простого населения. Социальное недовольство усиливается в первую очередь бездействием правительства и ЦБ. Вот почему Банк России превентивно начал формировать список компаний, которые отличаются признаками нелегальной деятельности: форекс-дилеров, пирамид, компаний, которые привлекают средства людей и не инвестируют их в фондовый рынок, а отправляют их прямиком на Запад или в другие офшоры», - отметил экономист.
Появление списков ЦБ отчасти решит проблему обмана потребителей, но здесь также важна бдительность самих граждан.
«В значительной степени люди у нас доверчивые и привыкли внимать сладкоголосым зазывалась из финансовых пирамид и мошеннических компаний. Вполне вероятно, что если не сами желающие заработать сверхприбыль за счет своих несчастных сбережений одумаются и посмотрят на список этих компаний на сайте ЦБ, то хотя бы их родственники. Надежда на то, что они и предупредят своих близких, знакомых, членов семьи не делать этого и не впадать в долгосрочную депрессию после того, как они свои деньги потеряют», - считает Крический.
Большинство из списка ЦБ нелегальных организаций – это микрофинансовые организации, исключенные из реестра, но которые могут продолжать свою деятельность как ООО, рассказал НСН председатель совета СРУ «Микрофинансирования и Развития» Эльман Мехтиев.
«Исключение из реестра не означает ликвидацию организации. Они могут работать, а граждане не могут или не желают понять, что это организации, исключенные из реестра, и ЦБ желает привлечь их внимание и предупредить: «Если к вам обращаются с предложением получить финансовую услугу в такой-то организации – пожалуйста, учтите, что она имеет признаки нелегальной деятельности». Если организация не согласна, пусть опровергает через суд», - заявил он.
При создании списков нелегальных участников на финансовом рынке ЦБ использует собственную систему мониторинга, основанную на обращениях граждан и организаций. Для того, чтобы пресечь незаконную деятельность, регулятор взаимодействует с правоохранительными, другими уполномоченными органами и иностранными регуляторами, а также принимает меры по блокировке сайтов таких компаний.
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