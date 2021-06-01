«Отдаете деньги за улыбку». Экономисты оценили списки ЦБ с нелегалами

Проблема обмана потребителей в финансовой сфере все последние десятилетия в России стоит крайне остро.

«В 1990-е годы финансовые пирамиды возникали и рушились буквально каждый день. В 2000-е и 2010-е годы процесс был менее заметен. Но сегодня появляются все новые способы мошенническим способом изъять деньги у простого населения. Социальное недовольство усиливается в первую очередь бездействием правительства и ЦБ. Вот почему Банк России превентивно начал формировать список компаний, которые отличаются признаками нелегальной деятельности: форекс-дилеров, пирамид, компаний, которые привлекают средства людей и не инвестируют их в фондовый рынок, а отправляют их прямиком на Запад или в другие офшоры», - отметил экономист.

Появление списков ЦБ отчасти решит проблему обмана потребителей, но здесь также важна бдительность самих граждан.

«В значительной степени люди у нас доверчивые и привыкли внимать сладкоголосым зазывалась из финансовых пирамид и мошеннических компаний. Вполне вероятно, что если не сами желающие заработать сверхприбыль за счет своих несчастных сбережений одумаются и посмотрят на список этих компаний на сайте ЦБ, то хотя бы их родственники. Надежда на то, что они и предупредят своих близких, знакомых, членов семьи не делать этого и не впадать в долгосрочную депрессию после того, как они свои деньги потеряют», - считает Крический.

Большинство из списка ЦБ нелегальных организаций – это микрофинансовые организации, исключенные из реестра, но которые могут продолжать свою деятельность как ООО, рассказал НСН председатель совета СРУ «Микрофинансирования и Развития» Эльман Мехтиев.

«Исключение из реестра не означает ликвидацию организации. Они могут работать, а граждане не могут или не желают понять, что это организации, исключенные из реестра, и ЦБ желает привлечь их внимание и предупредить: «Если к вам обращаются с предложением получить финансовую услугу в такой-то организации – пожалуйста, учтите, что она имеет признаки нелегальной деятельности». Если организация не согласна, пусть опровергает через суд», - заявил он.

При создании списков нелегальных участников на финансовом рынке ЦБ использует собственную систему мониторинга, основанную на обращениях граждан и организаций. Для того, чтобы пресечь незаконную деятельность, регулятор взаимодействует с правоохранительными, другими уполномоченными органами и иностранными регуляторами, а также принимает меры по блокировке сайтов таких компаний.

