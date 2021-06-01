ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России начал публиковать списки компаний, которые занимаются нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Об этом говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что публикация перечня позволит защитить интересы потребителей, предупредит их о возможных рисках.
Центральный банк выявляет нелегальный участников финансового рынка, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан. Принимаются меры по блокировке сайтов таких компаний, налажено взаимодействие с правоохранительными и другими уполномоченными органами.
На данный момент в список загружены данные более 1,8 тысячи компаний, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Перечень будет регулярно обновляться.
Ранее сообщалось, что Центробанк обязал российские банки установить минимальный лимит для денежных переводов по счетам через Систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей в день.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- В Кремле рассказали о возобновлении авиасообщения с курортами Египта
- Скончался заслуженный артист России Иосиф Левинзон
- Путин выступит на ПМЭФ с докладом о социально-экономическом развитии
- ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
- Кремль не намерен «стерилизовать повестку» перед саммитом Путин - Байден
- Россиянка пропала без вести во время отдыха на Кипре
- В США предрекли Байдену «поражение» на саммите с Путиным
- Лукашенко раскрыл содержимое чёрного чемодана на встрече с Путиным
- Лукашенко обсуждал с Путиным в Сочи цену на газ
- Минпросвещения: спортивные клубы откроют в каждой российской школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru