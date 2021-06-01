ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России начал публиковать списки компаний, которые занимаются нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Об этом говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что публикация перечня позволит защитить интересы потребителей, предупредит их о возможных рисках.

Центральный банк выявляет нелегальный участников финансового рынка, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан. Принимаются меры по блокировке сайтов таких компаний, налажено взаимодействие с правоохранительными и другими уполномоченными органами.

«Непредсказуемая ситуация». Россия готовится к отключению от SWIFT

На данный момент в список загружены данные более 1,8 тысячи компаний, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Перечень будет регулярно обновляться.

Ранее сообщалось, что Центробанк обязал российские банки установить минимальный лимит для денежных переводов по счетам через Систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей в день.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Черный СписокЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры