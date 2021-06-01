ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

На данный момент в список загружены данные более 1,8 тысячи компаний, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Перечень будет регулярно обновляться.

Ранее сообщалось, что Центробанк обязал российские банки установить минимальный лимит для денежных переводов по счетам через Систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей в день.

