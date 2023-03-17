Волочкова раскрыла способ борьбы с депрессией

Балерина, танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова поделилась своим методом борьбы с депрессией. Её подход заключается в занятии любимым делом, которое необходимо исполнять профессионально и, при этом, оставаться человеком при любых поворотах в жизни.

Как призналась артистка, в её жизни был только единственный опыт депрессивного настроя. Случилось это, когда один за другим отменялись выступления из-за эпидемиологических ограничений в период пандемии коронавируса.

Волочкова объяснила свое состояние на интервью у Жигаловой

«Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу», — рассказала «Вечерней Москве» Волочкова. По её словам, в настоящее время все поводы для печали уже отпали – она вновь имеет возможность перемещаться по России и выступать, где захочет.

Танцовщица согласилась, что депрессия представляет собой тяжелую болезнь, грозящая вылиться в пагубные для здоровья привычки, а в тяжелых случаях – привести к смерти.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: соцсети Анастасии Волочковой
ТЕГИ:АктрисаДепрессияАнастасия Волочкова

Горячие новости

Все новости

партнеры