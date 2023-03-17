Волочкова раскрыла способ борьбы с депрессией

Балерина, танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова поделилась своим методом борьбы с депрессией. Её подход заключается в занятии любимым делом, которое необходимо исполнять профессионально и, при этом, оставаться человеком при любых поворотах в жизни.

Как призналась артистка, в её жизни был только единственный опыт депрессивного настроя. Случилось это, когда один за другим отменялись выступления из-за эпидемиологических ограничений в период пандемии коронавируса.