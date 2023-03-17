Волочкова раскрыла способ борьбы с депрессией
Балерина, танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова поделилась своим методом борьбы с депрессией. Её подход заключается в занятии любимым делом, которое необходимо исполнять профессионально и, при этом, оставаться человеком при любых поворотах в жизни.
Как призналась артистка, в её жизни был только единственный опыт депрессивного настроя. Случилось это, когда один за другим отменялись выступления из-за эпидемиологических ограничений в период пандемии коронавируса.
«Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу», — рассказала «Вечерней Москве» Волочкова. По её словам, в настоящее время все поводы для печали уже отпали – она вновь имеет возможность перемещаться по России и выступать, где захочет.
Танцовщица согласилась, что депрессия представляет собой тяжелую болезнь, грозящая вылиться в пагубные для здоровья привычки, а в тяжелых случаях – привести к смерти.
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