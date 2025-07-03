Заслуженная артистка России, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила в интервью НСН, что ценит в мужчинах не телосложение, а душу и благородство, поэтому и не выходит замуж.

Китайские ученые ранее провели исследование, выявившее, что женщины считают мужчин с небольшим лишним весом (с индексом массы тела от 23 до 37) привлекательнее мускулистых качков. Волочкова не согласилась с китайскими женщинами.