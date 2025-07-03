«В три раза больше!»: Волочкова призналась, почему не выходит замуж
Анастасия Волочкова сказал в эфире НСН, что в ее будущем избраннике должно быть «три Волочковых» по силе духа и умении достойно проходить жизненные испытания.
Заслуженная артистка России, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила в интервью НСН, что ценит в мужчинах не телосложение, а душу и благородство, поэтому и не выходит замуж.
Китайские ученые ранее провели исследование, выявившее, что женщины считают мужчин с небольшим лишним весом (с индексом массы тела от 23 до 37) привлекательнее мускулистых качков. Волочкова не согласилась с китайскими женщинами.
«Если говорить об отношениях романтических или сексуального характера, то, конечно, приятнее иметь дело с подтянутым, спортивным и красивым мужчиной. Но бывает так, что в мужчине привлекает не столько телосложение, сколько его душевные качества, они дают гораздо больше энергии и радости. Мне нравятся мужчины благородные, достойные, мощные по масштабу личности и духа. И здесь действительно может быть неважным, какое у него телосложение. Настоящесть и искренность - это сегодня очень редкие качества. Меня спрашивают, а почему вы ещё не замужем? Да потому что мне нужен человек, в котором должно быть три Волочковых по силе духа, силе воли, по умению выходить из испытаний с честью и достоинством. Это непросто - встретить такого мужчину», - посетовала балерина.
По ее словам, будущий избранник должен относиться к женщине, как к драгоценности.
«Для меня важны и значимы в жизни те мужчины, которые ценят меня как женщину и ценят моё творчество. Потому что своему творчеству я посвятила столько лет жизни, сколько не посвящу уже ни одному мужчине. Если говорить о главных качествах, он должен быть искренний, добрый, светлый, мощный по масштабу личности, мощный по силе духа и по умению относиться к женщине, как к драгоценности», - заключила собеседница НСН.
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