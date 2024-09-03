Покупательница квартиры Долиной подала на нее встречный иск в суд
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье обратилась в суд с иском в артистке. Информация об этом представлена на портале столичных судов общей юрисдикции.
Заявление было зарегистрировано в суде 28 августа. Помимо самой Долиной среди ответчиков в иске указаны ее представители. Дело квалифицировано как «иные жилищные споры». Первое заседание по делу назначено на 13 сентября.
13 августа стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники, убедив ее продать квартиру в столичном районе Хамовники и перевести средства на их счета. Всего певица потеряла около 200 миллионов рублей.
Позже в СМИ появилась информация, что певица подала в суд на покупательницу ее квартиры с целью признать сделку по продаже недвижимости недействительной. При этом артистка попросила взять ее под госзащиту, рассказав, что получает сообщения с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью. Долина утверждает, что отправитель требует от нее немедленно освободить квартиру, которую она продала, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru