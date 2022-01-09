Военный ВКС доставил в Москву 100 россиян из Алма-Аты
Из Алма-Аты в Москву самолетом ВКС РФ доставили сто россиян. Соотечественники гостили у родственников в Казахстане или отдыхали там как туристы, отметили в пресс-службе Минобороны.
«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», — цитирует сообщение РИА Новости.
Россияне отправились в Казахстан на новогодние праздники. В Алма-Ате они оставались в гостиницах. Соотечественники попросили отправить их на родину руководство российским контингентом миротворческих сил ОДКБ.
Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что Министерство иностранных дел (МИД) РФ зарегистрировало 1600 заявок граждан России, желающих улететь на родину. Она заверила, что ВСК РФ будет продолжать оргнизовывать вывозные рейсы соотечественников из республики.
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