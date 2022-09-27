Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при мобилизации

Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за многочисленных ошибок во время частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов.

По его словам, исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер, передает РИА Новости.

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Глава региона добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Также Носов сообщил, что будет проведена работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий.

Ранее Носов поручил чиновникам разобраться с жалобами граждан относительно неправомерного призыва. В своем телеграмм-канале он отмечал, что речь идет о людях, не проходивших воинскую службу и не имеющих военных специальностей, ограниченно годных по здоровью или возрасту, находящихся в отставке.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Магаданская ОбластьМобилизация
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