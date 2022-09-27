Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок при мобилизации
Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за многочисленных ошибок во время частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов.
По его словам, исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер, передает РИА Новости.
Глава региона добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Также Носов сообщил, что будет проведена работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий.
Ранее Носов поручил чиновникам разобраться с жалобами граждан относительно неправомерного призыва. В своем телеграмм-канале он отмечал, что речь идет о людях, не проходивших воинскую службу и не имеющих военных специальностей, ограниченно годных по здоровью или возрасту, находящихся в отставке.
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