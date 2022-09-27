Мобилизационный пункт развернут на КПП на границе с Грузией

Пеший переход разрешили на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, также на КПП развернут мобилизационный пункт. Об этом сообщает МВД республики.

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«Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска "Верхний Ларс". По результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения», — отмечается в сообщении.

В МВД добавили, что в ближайшее время на КПП «Верхний Ларс» будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Пункт «Верхний Ларс» не предназначен для перехода границы пешком, однако накануне стало известно, что власти Грузии разрешили россиянам переходить КПП пешком для сокращения времени ожидания в очереди, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северная ОсетияГрузияГраница
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