Военные вузы РФ досрочно завершат обучение в текущем году

Минобороны приняло решение о досрочном завершении учебного года во всех военных вузах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военное ведомство.

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По данным издания, в учреждениях довузовской подготовки учебный год завершится до 30 апреля, в вузах — до 5 мая. После чего воспитанники учреждений смогут отправиться по домам.

Уточняется, что те воспитанники, которые находятся на карантине, уедут домой после завершения периода необходимой изоляции. Как ожидается, выпуски состоятся в мае.

Ранее сегодня сообщалось, что COVID-19 подтвердился у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений – в их числе преподаватели и воспитанники.


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ТЕГИ:Минобороны РФвузы
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