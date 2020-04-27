Военные вузы РФ досрочно завершат обучение в текущем году
Минобороны приняло решение о досрочном завершении учебного года во всех военных вузах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военное ведомство.
По данным издания, в учреждениях довузовской подготовки учебный год завершится до 30 апреля, в вузах — до 5 мая. После чего воспитанники учреждений смогут отправиться по домам.
Уточняется, что те воспитанники, которые находятся на карантине, уедут домой после завершения периода необходимой изоляции. Как ожидается, выпуски состоятся в мае.
Ранее сегодня сообщалось, что COVID-19 подтвердился у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений – в их числе преподаватели и воспитанники.
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