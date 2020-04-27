Новости за ночь: Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся COVID-19 военных

Коронавирусную инфекцию диагностировали у 874 российских военных. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Минобороны. В военном ведомстве подчеркнули, что в период с марта по 26 апреля в российских Вооруженных силах проводилось тестирование на COVID-19. Те из военнослужащих, у которых обнаружилась инфекция, проходят лечение. 314 из них находятся в госпиталях Минобороны, 175 человек – в изоляторах по месту службы, 379 – изолированы на дому, и еще шестеро находятся в больницах, пишет RT.

Также сообщается, что COVID-19 подтвердился у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений – в их числе преподаватели и воспитанники, отмечают Известия.