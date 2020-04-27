Новости за ночь: Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся COVID-19 военных
Коронавирусную инфекцию диагностировали у 874 российских военных. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Минобороны. В военном ведомстве подчеркнули, что в период с марта по 26 апреля в российских Вооруженных силах проводилось тестирование на COVID-19. Те из военнослужащих, у которых обнаружилась инфекция, проходят лечение. 314 из них находятся в госпиталях Минобороны, 175 человек – в изоляторах по месту службы, 379 – изолированы на дому, и еще шестеро находятся в больницах, пишет RT.
Также сообщается, что COVID-19 подтвердился у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений – в их числе преподаватели и воспитанники, отмечают Известия.
Напомним, 30 марта Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля - он завершится 15 июля. Отмечается, что, несмотря на пандемию коронавируса, сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил — согласно документу, служить пойдут 135 тысяч человек.
НСН отмечает, что военные комиссариаты изучают данные о призывниках удаленно на основе документов из медицинских и образовательных организаций. Как рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, «при этом призывники в военкоматы не вызываются, беседы с ними проводятся по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн».
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил НСН, что никто не отнимает право у одиннадцатиклассников поступить в ВУЗ даже в нынешней эпидемиологической ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru