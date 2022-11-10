Военные врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди российского солдата
Российские хирурги провели успешную операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди военнослужащего. Об этом сообщили в Минобороны.
Операцию проводили врачи Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В.Мандрыка, выездная бригада медиков работала в помещении районной поликлиники в Белгородской области. Боеприпас пробил ребра и легкое солдата и застрял у позвоночника, пишет «Свободная пресса».
«Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству», — подчеркнули в Минобороны.
Сейчас пациент проходит лечение и реабилитацию в Москве, отмечает RT.
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