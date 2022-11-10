Военные врачи извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди российского солдата

Операцию проводили врачи Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П.В.Мандрыка, выездная бригада медиков работала в помещении районной поликлиники в Белгородской области. Боеприпас пробил ребра и легкое солдата и застрял у позвоночника, пишет «Свободная пресса».

«Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству», — подчеркнули в Минобороны.

Сейчас пациент проходит лечение и реабилитацию в Москве, отмечает RT.

