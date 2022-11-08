СМИ: Дважды отбросивший гранаты ВСУ российский военный выжил

Ранее в Сети появилось видео с военным, которому удалось отбросить запущенные противником гранаты. Снаряды были сброшены с летательного аппарата в траншею, где находился солдат.

Как выяснилось, инцидент произошел в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области, отмечает Газета.ру. Беспилотник противника атаковал военнослужащего из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, пишет Ura.ru.

«Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров», — отметили сослуживцы военного.

