СМИ: Дважды отбросивший гранаты ВСУ российский военный выжил
Российский военнослужащий, который дважды отбился от атаки вооруженного гранатами украинского беспилотника, остался в живых. Об этом сообщает «МК».
Ранее в Сети появилось видео с военным, которому удалось отбросить запущенные противником гранаты. Снаряды были сброшены с летательного аппарата в траншею, где находился солдат.
Как выяснилось, инцидент произошел в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области, отмечает Газета.ру. Беспилотник противника атаковал военнослужащего из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, пишет Ura.ru.
«Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров», — отметили сослуживцы военного.
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