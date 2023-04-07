Мишустин: кабмин обсудит упрощение получения гражданства РФ
Правительство рассмотрит предложения по упрощению получения российского гражданства для ученых. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Мишустин сообщил, что кабмин обсудит упрощение процедур получения гражданства. Премьер отметил, что даст поручение по поводу отзыва правительства.
Также рассматривается вопрос об упрощении получения гражданства или вида на жительство в России для инвесторов и бизнесменов.
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал лишать гражданства россиян, которые не встают во время исполнения государственного гимна, сообщает «Радиоточка НСН».
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