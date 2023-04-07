Мишустин: кабмин обсудит упрощение получения гражданства РФ

Правительство рассмотрит предложения по упрощению получения российского гражданства для ученых. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

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Мишустин сообщил, что кабмин обсудит упрощение процедур получения гражданства. Премьер отметил, что даст поручение по поводу отзыва правительства.

Также рассматривается вопрос об упрощении получения гражданства или вида на жительство в России для инвесторов и бизнесменов.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал лишать гражданства россиян, которые не встают во время исполнения государственного гимна, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ГражданствоПравительство РоссииМихаил Мишустин

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