Названа самая большая пенсия среди россиян

По ее словам, Росстат проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг средних размеров выплат для пожилых людей в разрезе регионов. В пределах одного субъекта цифры значительно варьируются, достигая двукратного значения.

По словам Григорьевой, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО - 27 тысяч 842 рубля. Самая маленькая выплата — в Дагестане - 12 тысяч 627 рублей. Размер выплат также зависит от профессии: сверхпенсии получают политики, чиновники, артисты и космонавты.

Накопительную часть пенсии россиян можно получить в момент наступления «старого» пенсионного возраста, для чего необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

