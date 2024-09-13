Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения
13 сентября 202409:19
Военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил ранение в августе в Курской области, выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналист проходил лечение в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Евгений Поддубный пострадал в начале августа в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, напоминает Ura.ru. Военкор получил травмы и ожоги, его госпитализировали в местную областную больницу, а затем перевели в Москву.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru