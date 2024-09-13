Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения

Военного корреспондента Евгения Поддубного, который получил ранение в августе в Курской области, выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поговорил по телефону с раненным под Курском военкором Поддубным

Журналист проходил лечение в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Евгений Поддубный пострадал в начале августа в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, напоминает Ura.ru. Военкор получил травмы и ожоги, его госпитализировали в местную областную больницу, а затем перевели в Москву.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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