Путин поговорил по телефону с раненным под Курском военкором Поддубным

Президент Владимир Путин позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, который проходит лечение после ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Кремле.

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Отмечается, что российский лидер по телефону поздравил журналиста с днем рождения, пожелав скорейшего выздоровления и «возвращения к работе».

Ранее Евгений Поддубный получил травмы при атаке украинского дрона в Курской области. Военкора госпитализировали, позже его перевезли на лечение в Москву. По словам Поддубного, он получил контузию и не запомнил почти ничего из произошедшего, пишет RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Курская ОбластьЖурналистыВладимир Путин

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