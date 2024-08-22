Путин поговорил по телефону с раненным под Курском военкором Поддубным

Отмечается, что российский лидер по телефону поздравил журналиста с днем рождения, пожелав скорейшего выздоровления и «возвращения к работе».

Ранее Евгений Поддубный получил травмы при атаке украинского дрона в Курской области. Военкора госпитализировали, позже его перевезли на лечение в Москву. По словам Поддубного, он получил контузию и не запомнил почти ничего из произошедшего, пишет RT.

