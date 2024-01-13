Военком из мемов станет вице-премьером Забайкалья
Фото «доброго военкома» Николая Захарова, некогда возглавлявшего военный комиссариат Челябинской области, уже давно стало мемом в Сети и неизменно сопровождалось подписями по типу «Ну что, как экзамены?». Теперь Захаров станет вице-премьером правительства Забайкалья.
До этого полковник Николай Захаров занимал должность первого заместителя командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.
С 15 января Захарова назначат на должность заместителя председателя по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Известно, что в Чите он служит с 2021 года. До этого Захаров служил в Челябинской и Самарской областях, а также на Южном Урале.
Ранее исполняющий обязанности главы Янаульского района Салават Гильмиев заявил, что воспользоваться фотошопом в случае с фотографией бойца СВО Артура Султангалиева пришлось из-за того, что он болел и пришёл в военкомат в простой одежде, отмечает «Радиоточка НСН». По словам чиновника, публикация о награждении бойца была размещёна в соцсетях 18 июля. На ней местный военком Марат Харисов вручает мужчине медаль «Участнику специальной военной операции», но так как боец был не в форме, то пришлось взять другое фото. В комментариях пользователи назвали снимок «очень плохим фотошопом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru