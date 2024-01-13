Военком из мемов станет вице-премьером Забайкалья

До этого полковник Николай Захаров занимал должность первого заместителя командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.



С 15 января Захарова назначат на должность заместителя председателя по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Известно, что в Чите он служит с 2021 года. До этого Захаров служил в Челябинской и Самарской областях, а также на Южном Урале.

Ранее исполняющий обязанности главы Янаульского района Салават Гильмиев заявил, что воспользоваться фотошопом в случае с фотографией бойца СВО Артура Султангалиева пришлось из-за того, что он болел и пришёл в военкомат в простой одежде, отмечает «Радиоточка НСН». По словам чиновника, публикация о награждении бойца была размещёна в соцсетях 18 июля. На ней местный военком Марат Харисов вручает мужчине медаль «Участнику специальной военной операции», но так как боец был не в форме, то пришлось взять другое фото. В комментариях пользователи назвали снимок «очень плохим фотошопом».

