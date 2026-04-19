В Черновицкой области Украины обрушилась часть стены Хотинской крепости

По его словам, произошло значительное обрушение на великой стене крепости. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Местные власти уже направили информацию в Министерство культуры Украины и призвали выделить средства на проведение реставрационных работ.

Хотинская крепость - средневековое оборонительное сооружение XIII–XVIII веков, расположенное в городе Хотин на правом берегу Днестра. Она входит в список «Семи чудес Украины».

Ранее власти Украины приняли решение о демонтаже памятников и мемориальных объектов, связанных с русской и советской историей. В список попали 15 объектов, включая памятники поэтессе Анне Ахматовой и писателю Михаилу Булгакову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».