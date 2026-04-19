Россиянам напомнили о наказании за демонстрацию числа 666 в соцсетях и на теле

Публикация в социальных сетях числа 666 может считаться пропагандой запрещенного и признанного экстремистским в России международного движения сатанизма, сообщает РИА Новости.

Известно, что за публикацию запрещенного числа уже оштрафовали жителей Тюмени и Воронежа. Сообщалось, что им выписали штраф в размере тысячи рублей.

По данным источника, в Томске мужчина, которому назначили административный арест, в спецприемнике продемонстрировал свои татуировки, среди которых были изображения числа 666 на большом пальце левой руки. В связи с этим ему назначили еще 14 суток административного ареста.

Суды установили, что интернациональными символами сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено) являются перевернутый четырехконечный христианский крест, пентаграмма и изображение оккультного символа Бафомета и запрещенного числа. Пропаганда либо публичное демонстрирование символики этого запрещенного экстремистского движения грозит штрафом от одной до двух тысяч рублей, либо административным арестом на срок до 15 суток.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд в Омске оштрафовал мужчину за публикацию поддельной фотографии экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме из-за демонстрации запрещенной символики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ШтрафСоцсетиНаказаниеЭкстремизм

Горячие новости

Все новости

партнеры