Россиянам напомнили о наказании за демонстрацию числа 666 в соцсетях и на теле

Публикация в социальных сетях числа 666 может считаться пропагандой запрещенного и признанного экстремистским в России международного движения сатанизма, сообщает РИА Новости.

Известно, что за публикацию запрещенного числа уже оштрафовали жителей Тюмени и Воронежа. Сообщалось, что им выписали штраф в размере тысячи рублей.

По данным источника, в Томске мужчина, которому назначили административный арест, в спецприемнике продемонстрировал свои татуировки, среди которых были изображения числа 666 на большом пальце левой руки. В связи с этим ему назначили еще 14 суток административного ареста.