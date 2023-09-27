Администрация района в Башкирии объяснила «фотошоп» на фото бойца СВО

Исполняющий обязанности главы Янаульского района Салават Гильмиев заявил, что воспользоваться фотошопом в случае с фотографией бойца СВО Артура Султангалиева пришлось из-за того, что он болел и пришёл в военкомат в простой одежде, сообщает «Подъём».

«Убогая визуализация»: Санкции оставили дизайнеров без фотошопа и фотобанков

По словам чиновника, публикация о награждении бойца была размещёна в соцсетях 18 июля. На ней местный военком Марат Харисов вручает мужчине медаль «Участнику специальной военной операции», но так как боец был не в форме, то пришлось взять другое фото. В комментариях пользователи назвали снимок «очень плохим фотошопом».

«Вручили ему медаль в военкомате. Фотошоп признаём, да. Он просто пришёл в футболке и шлёпанцах, поэтому сделали ему военную форму. Он тогда комиссован был», - пояснил Гильмиев.

Он добавил, что 24 сентября Султангалиев умер, на следующий день мужчину похоронили с почестями, как участника СВО.

Ранее пресс-служба премьер-министра Австралии Скотта Моррисона самовольно отредактировала его фотографию, после чего у политика на снимке оказались две левых ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Администрация Янаульского района РБ
ТЕГИ:СпецоперацияФотографииБашкирия

Горячие новости

Все новости

партнеры