Администрация района в Башкирии объяснила «фотошоп» на фото бойца СВО

По словам чиновника, публикация о награждении бойца была размещёна в соцсетях 18 июля. На ней местный военком Марат Харисов вручает мужчине медаль «Участнику специальной военной операции», но так как боец был не в форме, то пришлось взять другое фото. В комментариях пользователи назвали снимок «очень плохим фотошопом».

«Вручили ему медаль в военкомате. Фотошоп признаём, да. Он просто пришёл в футболке и шлёпанцах, поэтому сделали ему военную форму. Он тогда комиссован был», - пояснил Гильмиев.

Он добавил, что 24 сентября Султангалиев умер, на следующий день мужчину похоронили с почестями, как участника СВО.

Ранее пресс-служба премьер-министра Австралии Скотта Моррисона самовольно отредактировала его фотографию, после чего у политика на снимке оказались две левых ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

