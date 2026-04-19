В Минпросвещения раскритиковали идею о «пятой четверти» в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что период каникул традиционно используют для отдыха и оздоровления учеников. Он заметил, что кроме летних лагерей в стране долгие годы функционируют пришкольные лагеря с дневным пребыванием. К тому же, напомнил чиновник, в летний период продолжают работать учреждения допобразования, организации культуры и спорта.

До этого замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить продолжительность учебного года на две недели, создав «пятую четверть» для творческих занятий школьников.

Ранее в Минпросвещения РФ вступились за 11-летнюю систему школьного образования, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».