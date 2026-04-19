Техноблогер Романцев заявил об угрозе для iPhone из-за приложения Telega

По его словам, ночью телефон автоматически начинает процесс обновления операционной системы, но при наличии приложения Telega обновление постоянно прерывается. В результате устройство уходит в постоянную перезагрузку и перестаёт включаться.

Романцев рассказал, что обновил три полностью исправных iPhone. Проблема возникла только на том устройстве, где было установлено приложение Telega.

Для восстановления работоспособности смартфона требуется переустановка iOS через компьютер. При этом, если пользователь не сделал резервную копию данных заранее, вся информация на устройстве будет безвозвратно потеряна.

Ранее IT-эксперты опровергли, что постоянно включенный VPN портит iPhone, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».