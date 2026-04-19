Техноблогер Романцев заявил об угрозе для iPhone из-за приложения Telega
Обновление до новой версии iOS может превратить iPhone в «кирпич», если на устройстве установлено приложение Telega. Об этом заявил известный техноблогер Сергей Романцев.
По его словам, ночью телефон автоматически начинает процесс обновления операционной системы, но при наличии приложения Telega обновление постоянно прерывается. В результате устройство уходит в постоянную перезагрузку и перестаёт включаться.
Романцев рассказал, что обновил три полностью исправных iPhone. Проблема возникла только на том устройстве, где было установлено приложение Telega.
Для восстановления работоспособности смартфона требуется переустановка iOS через компьютер. При этом, если пользователь не сделал резервную копию данных заранее, вся информация на устройстве будет безвозвратно потеряна.
Ранее IT-эксперты опровергли, что постоянно включенный VPN портит iPhone, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Apple выпустит отложенный сериал «Савант» с Джессикой Честейн в июне
- Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
- Россия в 4,5 раза сократила импорт европейского пива
- В Черновицкой области Украины обрушилась часть стены Хотинской крепости
- Техноблогер Романцев заявил об угрозе для iPhone из-за приложения Telega
- Создатель Чаки снимет новую картину о кукле-убийце
- Театральные менеджеры обсуждают концепцию развития театра в России до 2035 года
- 20 участников ансамбля «Гармоника» из Подмосковья госпитализированы в Череповце
- Россиянам напомнили о наказании за демонстрацию числа 666 в соцсетях и на теле
- В России резко увеличилось использование наличных