Создатель Чаки снимет новую картину о кукле-убийце

Создатель фильмов о кукле-маньяке Чаки Дон Манчини не только напишет сценарий нового полнометражного фильма, но и станет режиссером нового проекта. Об этом сообщает издание «Bloody Disgusting».

Это будет первой режиссерской работой Манчини над фильмом о Чаки с 2017 года после выхода ленты «Культ Чаки». Согласно информации источника, единую сюжетную линию преемственности сохранят и с предыдущими фильмами серии, и с телевизионным шоу «Чаки». Оно транслировалось в течение трех сезонов с 2021 по 2024 год.