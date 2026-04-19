Создатель Чаки снимет новую картину о кукле-убийце
Создатель фильмов о кукле-маньяке Чаки Дон Манчини не только напишет сценарий нового полнометражного фильма, но и станет режиссером нового проекта. Об этом сообщает издание «Bloody Disgusting».
Это будет первой режиссерской работой Манчини над фильмом о Чаки с 2017 года после выхода ленты «Культ Чаки». Согласно информации источника, единую сюжетную линию преемственности сохранят и с предыдущими фильмами серии, и с телевизионным шоу «Чаки». Оно транслировалось в течение трех сезонов с 2021 по 2024 год.
Издание писало, что новая лента о Чаки будет нацелена на возвращение к «пугающей» атмосфере ранних фильмов франшизы. Известно, что в новинке сохранят фирменный баланс между ужасом и черным юмором куклы.
Отмечается, что, несмотря на то, что Манчини выступил сценаристом лишь первых четырех фильмов о кукле-убийце, поклонники хоррора называют его ключевой фигурой среди создателей франшизы. Единственным проектом, к которому он не имел отношения, был ремейк «Детские игры» 2019 года.
Сейчас франшиза насчитывает восемь картин, последняя из которых вышла в 2019 году. Ремейк задумывался как потенциальная перезагрузка и создавался без участия Манчини.
