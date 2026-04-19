20 участников ансамбля «Гармоника» из Подмосковья госпитализированы в Череповце
20 участников подмосковного ансамбля «Гармоника» были госпитализированы в Череповце с острой кишечной недостаточностью. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
Коллектив приехал в город на всероссийский конкурс «Русские наигрыши». Вечером 18 апреля у 20 человек резко ухудшилось самочувствие, после чего была вызвана скорая помощь. Десять школьников доставили во вторую областную больницу Череповца. Один ребёнок находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Четверо взрослых после обследования отказались от госпитализации. Состояние всех пациентов стабилизировано, за ними продолжают наблюдать врачи.
Сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего - пищевое отравление в местном кафе, где обедали участники ансамбля, либо энтеровирусная инфекция, которую могли привезти с собой из другого региона. Кафе, где питались дети и взрослые, будет проверено специалистами Роспотребнадзора.
Ранее в подмосковном Одинцово 27 детей отравились в детском саду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам напомнили о наказании за демонстрацию числа 666 в соцсетях и на теле
- В России резко увеличилось использование наличных
- МО: ВС России поразили объекты энергоинфраструктуры Украины
- СМИ: Под Харьковом на учебных полигонах ВСУ выросло число небоевых потерь
- В Минпросвещения раскритиковали идею о «пятой четверти» в школах
- Ефимов: В четырех районах на севере Москвы возводят 10 новостроек по реновации
- На Украине призвали легализовать оружие для гражданского населения
- В Омске мужчину оштрафовали за фото Чубайса
- Хинштейн: За сутки ВСУ почти 50 раз атаковали курское приграничье