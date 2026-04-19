20 участников ансамбля «Гармоника» из Подмосковья госпитализированы в Череповце

Коллектив приехал в город на всероссийский конкурс «Русские наигрыши». Вечером 18 апреля у 20 человек резко ухудшилось самочувствие, после чего была вызвана скорая помощь. Десять школьников доставили во вторую областную больницу Череповца. Один ребёнок находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Четверо взрослых после обследования отказались от госпитализации. Состояние всех пациентов стабилизировано, за ними продолжают наблюдать врачи.

Сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего - пищевое отравление в местном кафе, где обедали участники ансамбля, либо энтеровирусная инфекция, которую могли привезти с собой из другого региона. Кафе, где питались дети и взрослые, будет проверено специалистами Роспотребнадзора.

Ранее в подмосковном Одинцово 27 детей отравились в детском саду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

