В России резко увеличилось использование наличных
В 2025 году россияне резко нарастили использование наличных в ряде регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ России.
Речь идет о Ставропольском крае и Севастополе. Кроме того, в ТОП-5 таких регионов вошли Камчатский край, а также Воронежская и Псковская области.
Отмечается, что следующими в списке оказались Самарский, Ленинградский и Волгоградский регионы. Всего, согласно информации ЦБ, использование наличных в прошлом году выросло в 69 субъектах РФ.
Ранее в Центробанке объявили, что в 2025 году в России наличный денежный оборот снизился на 3,4%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
