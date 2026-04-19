В России резко увеличилось использование наличных

Речь идет о Ставропольском крае и Севастополе. Кроме того, в ТОП-5 таких регионов вошли Камчатский край, а также Воронежская и Псковская области.

Отмечается, что следующими в списке оказались Самарский, Ленинградский и Волгоградский регионы. Всего, согласно информации ЦБ, использование наличных в прошлом году выросло в 69 субъектах РФ.

Ранее в Центробанке объявили, что в 2025 году в России наличный денежный оборот снизился на 3,4%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».