Театральные менеджеры обсуждают концепцию развития театра в России до 2035 года
В Светлогорске Калининградской области в рамках Балтийского культурного форума прошли стратегические сессии Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров и Союза театральных деятелей России (СТД). Участники работали над концепцией развития театрального искусства в России до 2035 года.
Серия форумов проводится в 2025–2026 годах и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Стратегические сессии уже состоялись в Сибирском, Северо-Кавказском, Центральном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.
Начальник творческого управления СТД Надежда Скляр рассказала ТАСС, что речь идет о документе, который на ближайшее десятилетие определит основные направления развития театров. В него войдут вопросы репертуарной политики, подготовки кадров, финансирования, а также взаимодействия театров с регионами и зрителями.
Кульминацией серии форумов станет итоговое мероприятие в Москве, где будет утверждена финальная версия концепции.
Ранее СТД объявил о создании реестра уличных театров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
