Бронь от призыва могут получить отцы детей-инвалидов
В России могут разрешить бронь от мобилизации для отцов с повышенной нагрузкой, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Речь идет о тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Львова-Белова также сообщила, что в аппарат и к региональным омбудсменам поступает много звонков и писем о мобилизации. Так, житель Забайкалья получил повестку, несмотря на то, что воспитывает четверых детей до 16 лет.
Также законную отсрочку после обращения к омбудсменам получил многодетный отец из Краснодарского края.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ отметила, что одна из причин того, что повестки сейчас получают те, кто имеет полное право на отсрочку – неполнота учетных данных.
Ранее на портале Госуслуг появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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