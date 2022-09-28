Бронь от призыва могут получить отцы детей-инвалидов

В России могут разрешить бронь от мобилизации для отцов с повышенной нагрузкой, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Небензя: У Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию

Речь идет о тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Львова-Белова также сообщила, что в аппарат и к региональным омбудсменам поступает много звонков и писем о мобилизации. Так, житель Забайкалья получил повестку, несмотря на то, что воспитывает четверых детей до 16 лет.

Также законную отсрочку после обращения к омбудсменам получил многодетный отец из Краснодарского края.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ отметила, что одна из причин того, что повестки сейчас получают те, кто имеет полное право на отсрочку – неполнота учетных данных.

Ранее на портале Госуслуг появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияОтсрочка От АрмииАрмияПризывМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры