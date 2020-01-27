Водонаева пообещала быть умнее после скандала с «быдлом»

Водонаева ранее раскритиковала идею властей увеличить материнский капитал для многодетных семей. По её мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут рожать детей просто ради получения денег. После этого телеведущая сама подверглась критике, в том числе от депутата Натальи Поклонской и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Бывшая участница шоу «Дом-2» считает, что её ошибкой было то, что она использовала слово «быдло».

«В следующий раз буду умнее и назову такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличнее звучит», - сказала она в эфире НТВ, добавив, что сути это не поменяет.

Ранее Водонаева заявила, что из-за своего высказывания столкнулась с «пропагандистской машиной, сносящей все на своем пути».

