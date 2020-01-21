Кортнев: Правительство оскорбляет наше общество сильнее Водонаевой
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума одобрила создание должности для Медведева
Госдума одобрила проект, который ранее внес президент РФ Владимир Путин, о введении должности зампреда Совета безопасности. Эту должность российский лидер ранее предложил бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Алексей Кортнев: «Во-первых, еще бы она не одобрила этот проект, потому что иначе Дмитрия Анатольевича они бы оставили просто без места. Это же надо понимать, что президент нашей страны специально для Медведева придумал должность, которой прежде не существовало в нашей стране. Все-таки как же хорошо иметь высокопоставленных друзей. Это я сейчас от лица Дмитрия Медведева говорю всем спасибо», – комментирует Алексей Кортнев в беседе с НСН.
Медведев отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram
Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства России в Instagram. Ранее он был отправлен в отставку с поста премьер-министра страны.
Алексей Кортнев: «Вот это действительно беда. Мне кажется, что для Дмитрия Анатольевича это было главным ударом. Мы же знаем, что он был самым электронным из наших верховных правителей. Он и в Twitter писал, и в Instagram участвовал, да и вообще всячески продвигал гаджеты. Мне кажется, что ему было тяжелее отписаться от аккаунта, нежели покинуть пост премьер-министра, честное слово», – говорит музыкант в эфире НСН.
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать Китай до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом. В Китае подтвердили факты передачи болезни от человека к человеку.
Алексей Кортнев: «Здесь, конечно, смеяться совершенно не над чем. Уже много человек погибло от этого вируса. Но мне кажется, еще более настоятельно следует рекомендовать китайцам не посещать Россию сейчас. По этому поводу, интересно, наша власть предпринимает какие-нибудь шаги. Мне бы очень не хотелось бы встретиться с чихающим китайцем на улице, уж извините меня, пожалуйста», – отмечает он для НСН.
Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил наказать телеведущую и модель Алену Водонаеву по закону об оскорблении общества. Ранее она прокомментировала идею президента Владимира Путина выплачивать маткапитал за первого ребенка, заявив, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станет рожать по несколько детей ради денег.
Алексей Кортнев: «Я совершенно не согласен с Володиным. Водонаеву, которая для меня, честно говоря, совершенно не является авторитетом, я по-человечески понимаю. Она вовсе не обращалась ко всему российскому народу. То, что среди наших граждан есть некоторое количество тех, кого можно причислить к «быдлу», для меня тоже не секрет. Да, они есть. С другой стороны, мне кажется, наше правительство, чиновники и прочее своими некоторыми указами и публичным поведением оскорбляют российскую нацию гораздо сильнее, чем Водонаева», – уверяет Алексей Кортнев в эксклюзивном интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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