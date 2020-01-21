Кортнев: Правительство оскорбляет наше общество сильнее Водонаевой

Алексей Кортнев: «Я совершенно не согласен с Володиным. Водонаеву, которая для меня, честно говоря, совершенно не является авторитетом, я по-человечески понимаю. Она вовсе не обращалась ко всему российскому народу. То, что среди наших граждан есть некоторое количество тех, кого можно причислить к «быдлу», для меня тоже не секрет. Да, они есть. С другой стороны, мне кажется, наше правительство, чиновники и прочее своими некоторыми указами и публичным поведением оскорбляют российскую нацию гораздо сильнее, чем Водонаева», – уверяет Алексей Кортнев в эксклюзивном интервью НСН.

