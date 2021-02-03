Экс-участницы «Дома-2» поспорили из-за Навального

Еще одна экс-участница реалити-шоу Виктория Боня придерживается противоположной точки зрения. «(…)не вздумайте никуда выходить и протестовать, это лишь даст возможность длинным ручонкам запада повод, чтобы потом вмешиваться в наши внутренние дела», - написала она.

По словам Бони, свой протест и свою позицию лучше высказать на избирательном участке, а не на улице.

Виктория Боня посвятила одну публикацию Алексею Навальному и ситуации вокруг него, в то время как Алена Водонаева не перестает следить за судьбой оппозиционера после его возвращения в Россию.

Ранее Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.