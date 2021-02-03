Экс-участницы «Дома-2» поспорили из-за Навального

Бывшие участницы реалити – шоу «Дом-2» Алена Водонаева и Виктория Боня разошлись во мнениях об оппозиционере Алексее Навальном.

Экс-участница телестройки Алена Водонаева в своем Instagram открыто высказывается в поддержку оппозиционера.

«Диктатура. Отсутствие свободы слова. Сотни политзаключённых. Только ещё плюс коррупция и беззаконие» - подписала Водонаева пост, в котором она разместила видео с судебным процессом над Навальным. Накануне политику заменили условный срок на реальный.

Стоит отметить, что Алена Водонаева участвовала в протестных уличных акциях в Москве.

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Еще одна экс-участница реалити-шоу Виктория Боня придерживается противоположной точки зрения. «(…)не вздумайте никуда выходить и протестовать, это лишь даст возможность длинным ручонкам запада повод, чтобы потом вмешиваться в наши внутренние дела», - написала она.

По словам Бони, свой протест и свою позицию лучше высказать на избирательном участке, а не на улице.

Виктория Боня посвятила одну публикацию Алексею Навальному и ситуации вокруг него, в то время как Алена Водонаева не перестает следить за судьбой оппозиционера после его возвращения в Россию.

Ранее Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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