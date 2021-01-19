«Бессмысленное дно!» Экс-участник «Дома-2» о будущем проекта и возвращении Собчак

Cоздатель «Дом-2» Валерий Комиссаров заявил журналистам, что готов выкупить закрывшийся проект и возродить его. Продюсер рассказал, что планирует удешевить производство проекта в два-три раза без ущерба для контента. Пока же будущее реалити-шоу туманно: по некоторым данным, для него ищут новую эфирную площадку.

Бывший участник этого телешоу Рустам Солнцев в интервью НСН поделился своими сведениями о том, что сейчас происходит на съемочной площадке проекта.

«Насколько я знаю, там, на "поляне", продолжают жить то ли 10, то ли 12 участников. Зачем они там? Это вообще непонятно: съемок нет, аппаратная пуста, ребята без микрофонов, но они там живут, их кормят. По словам одной из девочек, которая там находится, они даже получают зарплату. Якобы им сказали ждать», - сообщил он.

Говоря о причинах закрытия реалити-шоу, экс-участник не стеснялся в выражениях.

«А почему закрыли? Потому что они всех достали. Во главе «Газпром-Медиа» встал Жаров (генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» с 24 марта 2020 года - прим. НСН). Человек, который "Дом-2" не любил, у которого, видать, "Дом-2" значился, как уходящая натура, чем он, собственно, и являлся. Ну а куда дальше? Уже какое-то бессмысленное "варево", бессмысленное "дно"», - посетовал Солнцев.

Комиссаров в интервью изданию Starhit.ru рассказал, что в случае получения контроля над проектом хотел бы пригласить Ксению Собчак как ведущую. Солнцев сказал НСН, что мало верит в возвращение телеведущей.

«Ксения Собчак точно не вернется, но не вернется она из принципа. Хотя... если ей предложить какие-то классные деньги, то может быть все», - отметил он. От себя Солнцев добавил, что сам готов был бы стать ведущим «Дома-2» и согласился с Комиссаровым, что телестройку еще можно спасти.

«Я с Валерием Яковлевичем полностью тут солидарен, я готов подставить свое плечо, он это знает. Тем более, что вчера в своей прямой речи он назвал меня одной из тех звезд, который "Дом-2" родил. И он совершенно справедливо упомянул о том, что после 2014 года уже никаких звезд не было», - добавил экс-участник реалити - шоу.

Рассуждая о судьбе проекта, Рустам Солцев также дал свою оценку оставшейся в эфире телеканала ТНТ программе «Бородина против Бузовой».

«Сейчас они продолжают выпускать эту передачу "Бородина против Бузовой" - ужасающую! Она нарушает все каноны ток-шоу. Вчера в ней снималась одна моя знакомая, она сказала, что никто кроме заявленных ведущих там и рта не смог открыть. Они просто незатыкаемые! Ладно бы, еще сказать было бы что, но они же пустые, как барабаны! Сказать им нечего, но они не затыкаются. Именно поэтому и выпускается эта программа в 10 утра, потому что смотреть ее будет некому. Раньше же программа выходила в 20.00, ну вот она и показала, что не нужна никому. Почему они не тянут эти звезды самоназванные, может потому что они пустые? И фальшивые?» - задался вопросом собеседник НСН.

Напомним, последний выпуск телепроекта «Дом-2» вышел в эфир ТНТ в конце декабря 2020 года. Дальнейшая судьба самого долгого в истории России реалити-шоу остается неизвестной.

