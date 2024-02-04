Доходы Суэцкого канала упали почти на 50% из-за атак хуситов

Доходы Суэцкого канала на фоне атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) упали на 46%, сообщил глава администрации водной артерии Усама Рабиа в эфире телеканала ON.

Хуситы атаковали британское судно в Красном море

Он заявил, что в январе прошлого года доходы канала составили $804 миллиона, в этом году - $428 миллионов.

Также Рабиа констатировал уменьшение числа кораблей, проходящих по каналу. По его словам, снижение составило 36% по сравнению с январем 2023 года.

Лидер «Ансар Алла» Абдель Малек аль-Хуси заявил о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов. Ранее хуситы утверждали, что нанесли ракетный удар по американскому грузовому судну в Аденском заливе, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляКораблиЙемен

Горячие новости

Все новости

партнеры