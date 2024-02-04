Доходы Суэцкого канала упали почти на 50% из-за атак хуситов

Он заявил, что в январе прошлого года доходы канала составили $804 миллиона, в этом году - $428 миллионов.

Также Рабиа констатировал уменьшение числа кораблей, проходящих по каналу. По его словам, снижение составило 36% по сравнению с январем 2023 года.

Лидер «Ансар Алла» Абдель Малек аль-Хуси заявил о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов. Ранее хуситы утверждали, что нанесли ракетный удар по американскому грузовому судну в Аденском заливе, напоминает «Радиоточка НСН».

