Доходы Суэцкого канала упали почти на 50% из-за атак хуситов
Доходы Суэцкого канала на фоне атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) упали на 46%, сообщил глава администрации водной артерии Усама Рабиа в эфире телеканала ON.
Он заявил, что в январе прошлого года доходы канала составили $804 миллиона, в этом году - $428 миллионов.
Также Рабиа констатировал уменьшение числа кораблей, проходящих по каналу. По его словам, снижение составило 36% по сравнению с январем 2023 года.
Лидер «Ансар Алла» Абдель Малек аль-Хуси заявил о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов. Ранее хуситы утверждали, что нанесли ракетный удар по американскому грузовому судну в Аденском заливе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru