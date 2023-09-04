Опрос: Более 60% россиян выберут «паленые» сигареты при подорожании

Более 60% жителей России готовы перейти на контрафактный табак в случае дальнейшего подорожания сигарет. Это показал опрос, проведённый крупнейшим частным независимым исследовательским холдингом Romir.

Так, 61% опрошенных признались, что готовы перейти на «левые» табачные изделия, если цены на сигареты прибавят 10%. В случае подорожания на 20%, на контрафакт согласятся уже 64% респондентов. Ещё 2% присоединятся к таковым при подорожании продукции на 30%.

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Согласно опросу, около 25% курящих граждан РФ уже сейчас приобретают табачную контрабанду по цене ниже 119 рублей за пачку сигарет. Именно столько минимум должна официально стоить в РФ эта продукция в розницу.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом в России был принят закон о повышении штрафов до 1 млн рублей или лишении свободы до 3 лет за незаконные производство и продажу табака.

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ФОТО: РИА Новости
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