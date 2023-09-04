Опрос: Более 60% россиян выберут «паленые» сигареты при подорожании

Согласно опросу, около 25% курящих граждан РФ уже сейчас приобретают табачную контрабанду по цене ниже 119 рублей за пачку сигарет. Именно столько минимум должна официально стоить в РФ эта продукция в розницу.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом в России был принят закон о повышении штрафов до 1 млн рублей или лишении свободы до 3 лет за незаконные производство и продажу табака.

