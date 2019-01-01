Водителям рекомендовали отказаться от поездок в центр Москвы

Московским водителям посоветовали отказаться от поездок в центре города 7 мая. Как отмечает АГН Москва, с такой просьбой к автомобилистам обратились в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Там отметили, что рекомендации связаны с проведением генеральной репетицией парада Победы.

В Twitter ЦОДД сообщается, что она - с полным прогоном техники - начнётся завтра, 7 мая, в 10 утра. Ограничения для автомобилистов начнут действовать с 5:30.

Напомним, 4 мая на Красной площади прошла вторая ночная репетиция парада. Колонна военной техники прибыла в центр столицы из Мнёвников. По брусчатке рядом с Кремлем проехала военная техника. Тренировку провели и пешие расчеты.