Минобороны раскрыло список техники для парада Победы

Российское Минобороны раскрыло подробности предстоящего парада Победы в Москве. Советский танк Т-34-85 возглавит механизированную колонну. Также перед трибунами проедут танки «Армата», автомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М» и «Ярс», боевые машины поддержки танков, системы ПВО. Всего по Красной площади пройдут свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники. Авиационную часть представят 74 летательных аппарата, которые будут разбиты на 17 групп.

Как пишет РЕН-ТВ, в небе также появятся пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

В ходе парада Победы 9 мая на Красной площади появился российский кабриолет Aurus на модульной платформе «Кортеж».

Добавим, до 7 мая улицы в центре Москвы перекрывают из-за ночных репетиций парада ко Дню Победы. Как сообщает Москва 24, до завершения репетиций не будет движения на Тверской и Воздвиженке, а также на Болотной, Котельнической, Софийской, Раушской набережных, на некоторых мостах и проездах.

Ранее НСН писала, что российские ветераны возмущены отношением к блокаде Ленинграда в Германии.







