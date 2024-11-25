СМИ: Штраф за езду без ОСАГО может вырасти в шесть раз

Штраф за езду без полиса Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может вырасти в России в несколько раз. Такую инициативу выдвинули депутаты Госдумы, сообщает «Коммерсант».

Максимальный размер штрафа предлагается увеличить в шесть с лишним раз – с 800 до 5000 рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», такого значительного повышения не было с момента запуска страхования автогражданской ответственности.

По задумке авторов инициативы, она призвана уменьшить число водителей, которые садятся за руль без полисов ОСАГО. Согласно статистики Российского союза автостраховщиков, этим грешат 7 – 10 % автовладельцев.

