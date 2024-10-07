«Теневые зоны и подделки»: Идею проверки ОСАГО по камерам назвали «ужасной»
Вместо проверки полиса по камерам видеофиксации, лучше ввести мораторий на выдачу ОСАГО и выдавать его бесплатно определенным гражданам по примеру Китая, заявил НСН Константин Крохмаль.
Инициатива о проверке полиса ОСАГО у водителей через дорожные камеры приведет к перестройке рынка, когда появятся теневые зоны в регионах, где нет камер, и водители будут там спокойно работать. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
В России наличие полиса ОСАГО у водителей начнут проверять по дорожным камерам, сообщили «Известия». Мера начнет действовать с 1 марта 2025 года. Автовладельцам без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». Эксперимент продлится год. За это время проверят работу системы, а также подготовку россиян к данной инициативе. Крохмаль раскритиковал подобное нововведение и рассказал к каким последствиям оно приведет.
«Есть два негативных фактора. Причем они настолько ужасны, что многие даже их недооценивают. Во-первых, возрастет количество поддельных полисов ОСАГО через подставные страховые компании. Во-вторых, штрафы ничего не дадут, потому что есть определенные регионы в России, которые вообще не то что без камеры видеофиксации, там дорог даже нет, асфальтового покрытия. Там как не использовали и не покупали полис ОСАГО, так и не будут. В центральной части России есть регионы, например, Тульская область, Ивановская область и другие, где на районных дорогах не установлены камеры видеофиксации. Многие работают в своем районе, таксуют, там тоже никто не будет покупать. И третий фактор – огромное количество водителей без полисов будут объезжать крупные города и не будут туда ездить, то есть поток людей без полисов ОСАГО просто прекратится. Будет передел рынка, возникнут теневые зоны, где водители без полиса будут нормально работать, и проконтролировать это нереально», - рассказал он.
Он также привел в пример китайский опыт и предложил бесплатно выдавать полис ОСАГО водителям, которые исправно платят налоги и зарабатывают деньги для государства.
«И последний аспект - вызов сотрудников ГИБДД и вот эти так называемые недели зачистки по выявлению людей без полиса ОСАГО ничего не дадут, потому что на данный момент достаточно ксерокопии полиса, сделанного на коленке, который избавляет водителя без полиса от ответственности, так как нет единой базы полисов, а в некоторых регионах нет и интернета. Я считаю, что нужно вводить специальный мораторий, вводить выдачу полисов ОСАГО абсолютно бесплатно определенным категориям граждан, для людей, которые зарабатывают деньги, в том числе не только на себя, но и в бюджет, платят налоги. И тогда эта ситуация немножко скорректируется, по примеру Китая – там вообще никто не платит за полис ОСАГО» - подытожил он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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