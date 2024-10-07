«Теневые зоны и подделки»: Идею проверки ОСАГО по камерам назвали «ужасной»

«Есть два негативных фактора. Причем они настолько ужасны, что многие даже их недооценивают. Во-первых, возрастет количество поддельных полисов ОСАГО через подставные страховые компании. Во-вторых, штрафы ничего не дадут, потому что есть определенные регионы в России, которые вообще не то что без камеры видеофиксации, там дорог даже нет, асфальтового покрытия. Там как не использовали и не покупали полис ОСАГО, так и не будут. В центральной части России есть регионы, например, Тульская область, Ивановская область и другие, где на районных дорогах не установлены камеры видеофиксации. Многие работают в своем районе, таксуют, там тоже никто не будет покупать. И третий фактор – огромное количество водителей без полисов будут объезжать крупные города и не будут туда ездить, то есть поток людей без полисов ОСАГО просто прекратится. Будет передел рынка, возникнут теневые зоны, где водители без полиса будут нормально работать, и проконтролировать это нереально», - рассказал он.

Он также привел в пример китайский опыт и предложил бесплатно выдавать полис ОСАГО водителям, которые исправно платят налоги и зарабатывают деньги для государства.