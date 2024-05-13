«Нарушителей не выявляют»: К чему приведет лишение прав за скрытые номера

За это нарушение сегодня штрафуют подавляющее меньшинство, при этом чисто карательные меры никогда не дают эффект, сказал в эфире НСН Виктор Похмелкин.

Лишение прав не решит проблему со скрытием номеров, поскольку таких нарушителей практически не выявляют, заявил в интервью НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По данным RTVI, МВД подготовило законопроект, предполагающий лишение водителей прав на срок до 1,5 лет за использование устройств, скрывающие номера машин от камер. Сейчас штраф за такое нарушение составляет пять тысяч рублей.

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«Здесь проблема не в жесткости наказания, а в его неотвратимости. Если бы скрывающие номера люди несли ответственность даже по нынешнему законодательству, этого было бы достаточно, но беда в том, что их не выявляют и ими не занимаются. Что изменится, когда вы введете лишение прав? Что, их больше будут выявлять и наказывать? Возможно, проведут какую-то кампанию, но дальше это спадет. Если бы каждый, кто это делает, привлекался бы к ответственности, эффект бы был, а здесь как всегда будет избирательность и к ответственности привлекут подавляющее меньшинство. Думаю, что соблазн (скрывать номера – прим. НСН) останется», - сказал Похмелкин.

По его мнению, чисто карательные меры не дают эффекта.

«Только карательными мерами никогда ничего не добьешься. Приучили же большую часть автомобилистов пристегиваться и пропускать пешеходов, но мы помним времена, когда было совсем по-другому. И этого добились не карательными мерами, а в том числе и журналисты этому поспособствовали», - пояснил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в России хотят легализовать продажу «красивых» автономеров. Виктор Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» счел эту идею неактуальной.

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ФОТО: РИА Новости
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