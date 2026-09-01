Трамп допустил продолжение атак США на Иран
1 сентября 202600:16
Денис Хоноров
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, о возможном продолжении ударов США по Ирану.
Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, глава государства заявил, что Тегеран «пребывает в упадке». «Их флот уничтожен. Их авиация уничтожена. Их средства наблюдения ликвидированы почти полностью. Это вовсе не означает, что мы не зададим им жару. Поглядим, как пойдут дела», — указал Трамп.
Ранее президент США опубликовал ИИ-видео с ударами по иранскому острову Харк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп допустил продолжение атак США на Иран
- Польша: Перехвачен российский Ил-20
- СМИ: Экспорт зерна из России смещается с Черного моря на Балтику
- Трамп заявил, что из визита Силуанова в США «что-нибудь получится»
- Какао признано самым подорожавшим товаром в мире в августе
- Производство пива в Германии упало до минимума с 1995 года
- На Украине ожидают дефицит продуктов и рост цен до 30 процентов
- Песков фразой о разнице исландцев и армян оценил референдум о ЕС
- В августе бензин был доступен на 62,5% АЗС в российских регионах
- В Польше расследуют пожар на заводе производителя БПЛА для Украины