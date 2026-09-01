Трамп допустил продолжение атак США на Иран

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, о возможном продолжении ударов США по Ирану.

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Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, глава государства заявил, что Тегеран «пребывает в упадке». «Их флот уничтожен. Их авиация уничтожена. Их средства наблюдения ликвидированы почти полностью. Это вовсе не означает, что мы не зададим им жару. Поглядим, как пойдут дела», — указал Трамп.

Ранее президент США опубликовал ИИ-видео с ударами по иранскому острову Харк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокИранДональд ТрампСША

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