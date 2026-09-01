Польша: Перехвачен российский Ил-20

В Польше истребители перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20, сообщил в соцсети X министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

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По его словам, это произошло в 30-ти километрах к северу. При этом политик признал, что «не произошло нарушения польского воздушного пространства».

Ил-20 — советский военный самолёт комплексной разведки, созданный на базе пассажирского самолёта Ил-18.

Ранее замминистра обороны Польши рассказал про подготовку к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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