Польша: Перехвачен российский Ил-20
В Польше истребители перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20, сообщил в соцсети X министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, это произошло в 30-ти километрах к северу. При этом политик признал, что «не произошло нарушения польского воздушного пространства».
Ил-20 — советский военный самолёт комплексной разведки, созданный на базе пассажирского самолёта Ил-18.
Ранее замминистра обороны Польши рассказал про подготовку к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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